Einschließlich eines Aperitifs: Am 17. September startet in Fürstenau eine weitere Runde von „Saus und Schmaus“. Gäste können bei anderen Gästen ein insgesamt drei Gänge umfassendes Menü genießen, müssen selbst aber nur einmal in der Küche aktiv werden.

FOTO: Ludger Bogers-Hundrup