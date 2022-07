„Am schwarzen Wasser“ ist ein Jugendbuch. Das Mädchen Johanna verbringt seine Sommerferien bei der Großmutter in Fürstenau. Dabei erlebt es mit Max, Alex und deren Jugendbande viele Abenteuer am schwarzen Wasser.

Ob es mit seiner Geschichte die vom Internet verwöhnten Jugendlichen von heute anspricht, bleibt abzuwarten. Die Jugendlichen von damals – Freunde, Klassenkameraden und Nachbarn des Autors aus den Sechzigerjahren – waren jedenfalls zahlreich zur Lesung erschienen und begeistert.

Die Helden im Buch lehnen sich in ihren Charakteren an realen Personen von damals an, oder sie haben autobiografische Bezüge zum Leben Ridderbuschs. Etwa die Figur des stilvollen, aber etwas eigenen und geheimnisumwitterten Großvaters in den Ruinen der bankrotten Ziegelei. Die habe durch den Buchverkauf in der jetzt immerhin dritten Generation endlich Gewinn erbracht, formulierte es Jörg Ridderbusch mit norddeutsch trockenem Witz.

Humorvoll und einfühlsam beschreibt der Autor, der als Entwicklungshelfer und Lehrer in Kenia arbeitete und heute als Handwerksmeister im Bereich Metallgestaltung eine Kunstschlosserei betreibt, die Entwicklungsgeschichte des Buches. Die ist ebenso spannend wie das Buch selbst: Eine Kiste mit alten Fotos aus der Ziegelei und ihrer verwilderten Umgebung mit den geheimnisvollen Seen weckte in ihm die Erinnerungen an die Zeiten mit Jugendfreundschaften, Abenteuern und ersten Liebeserfahrungen. Langsam entstand daraus das Buch, in dem es mit Schlägereien, Schatzsuche und kriminellen Geheimnissen richtig spannend wird.

Ein zweites Buch ist bereits in Vorbereitung, in dem es weitere Abenteuer um vergrabene Schätze und menschliche Abgründe zu entdecken gibt, verriet Ridderbusch. Nach der Lesung unterhielten sich die Fürstenauer Zuhörer noch intensiv mit ihrem Freund aus Jugendjahren. Die mitgebrachten Fotos weckten viele Erinnerungen, und die Atmosphäre in der Bücherei erinnerte zeitweise an ein lebhaftes Klassentreffen.