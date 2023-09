Starke Rachentwicklung Lkw-Auflieger mit Hackschnitzeln brannte in Bippen Von Martin Schmitz | 05.09.2023, 14:57 Uhr | Update vor 8 Min. In Bippen ist ein Lkw mit einer Ladung Hackschnitzel in Brand geraten. Foto: NWM-TV up-down up-down

Am Dienstagmittag ist in Bippen ein Lkw-Auflieger mit einer Ladung Hackschnitzel in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauern auch am Nachmittag noch an, die Fürstenauer Straße ist in Vechtel gesperrt.