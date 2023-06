Freuen sich auf eine ausgelassene Feier: Kerstin Anne (links) und Anke Bertke sind im Organisationsteam des Mittsommerfestes für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Foto: Miriam Heidemann up-down up-down Am 16. Juni 2023 in Schwagstorf „So altbacken sind wir nicht“: Kreislandfrauen wollen sich mit Mittsommerfest zeigen Von Miriam Heidemann | 09.06.2023, 15:47 Uhr

Ein Abend von Frauen für Frauen – das verspricht das Mittsommerfest der Kreislandfrauen im Altkreis Bersenbrück. In lockerer Atmosphäre wird am Freitag, 16. Juni 2023, auf dem Hof Niemeyer in Schwagstorf getanzt und gefeiert. Willkommen sind nicht nur Vereinsmitglieder, sondern alle Frauen.