Trotz Bürgerbegehren Land hält an Plänen für Flüchtlingsunterkunft in Fürstenau fest Von Björn Dieckmann | 05.10.2023, 17:53 Uhr Seit Frühjahr 2022 nutzt die Landesaufnahmebehörde einen Teil des Fürsten Forest. Archivfoto: Jürgen Schwietert

Das Land Niedersachsen will trotz eines Bürgerbegehrens an seinen Plänen festhalten, in Fürstenau eine Flüchtlingsunterkunft der Landesaufnahmebehörde (LAB) einzurichten. Das hat Innenministerin Daniela Behrens am Donnerstag bekräftigt.