Satiriker Philipp Weber gibt am 30. Oktober 2022 ein Gastspiel in Bippen. Foto: Inka Meyer Kulturverein Lift lädt ein Kabarettist Philipp Weber serviert in Bippen „Futter – streng verdaulich" Von noz.de | 20.10.2022, 07:58 Uhr

Einen Kabarettabend in Bippen bietet der Kulturverein Lift am Sonntag, 30. Oktober 2022. Zu Gast im Theatersaal in Restrup ist Philipp Weber mit seinem Programm „Futter – streng verdaulich“.