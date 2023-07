Gesundheitsministers Andreas Philippi (Zweiter von links) überreichte die Auszeichnung an Heiko Hoofstoel (Mitte) und Norbert Fritz. Foto: Kreuzbund Fürstenau up-down up-down Hilfe bei Sucht Kreuzbund Fürstenau für Engagement in der Selbsthilfe geehrt Von Maria Kohrmann-Unfeld | 30.07.2023, 17:01 Uhr

Die Kreuzbund Gruppe Fürstenau ist mit dem Selbsthilfepreis für ihr besonderes Engagement in der Selbsthilfe vom Verband der Ersatzkassen in Niedersachsen ausgezeichnet worden. Niedersachsens Gesundheitsministers Andreas Philippi überreichte die Auszeichnung an Heiko Hoogstoel und Norbert Fritz.