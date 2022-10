Ab 20 Uhr werden die Musiker unter der Leitung von Lars Brockmüller die Besucher in der Festhalle Schwagstorf mit Stücken wie „Sing, Sing, Sing“, bekannt durch Glenn Miller, oder „Hay Burner“ in die Welt von Swing und Jazz entführen.

Außerdem gibt es an diesem Abend eine Premiere. Die Percussion-Gruppe des Vereins, die unter der Leitung von Joachim Dölker steht, dürften die Besucher problemlos von ihrem Rhythmus- und Groove-Potenzial überzeugen. Aber auch einzelne Solisten der Blaskapelle werden an diesem Abend wieder zeigen, dass in ihnen „Swing- und Jazzblut“ fließt.

Man muss demzufolge nicht zu Swinggrößen fahren, um gute Musik zu erleben. Jeder kann sich selbst beim Konzert vom enormen Swing- und Jazzpotenzial der Schwagstorfer Musiker überzeugen. Vorbereitet wurde von den Akteuren ein abwechslungsreicher Abend mit vielen Überraschungen.

Eintrittskarten sind ab sofort zum Vorverkaufspreis von acht Euro€ (sechs Euro€ für Schüler und Studenten) bei den Sparkassen in Ostercappeln, Venne, Bohmte und Bad Essen sowie bei der Tankstelle (Zweiradcenter) Heese in Schwagstorf erhältlich.

Weitere Informationen: www.spz-schwagstorf.de.