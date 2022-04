Konzert am Samstag in Gehrde

Bereits am vergangenen Dienstag ist – wie berichtet – in der St.-Georg-Straße 15 in Fürstenau das Diakonie-Zentrum Fürstenau feierlich eingeweiht worden. Der Wochenmarkt in Fürstenau bot den Mitarbeitern des Zentrums nun die Chance, sich im Rahmen der Woche der Diakonie der Öffentlichkeit noch einmal zu präsentieren und sich den Bürgern persönlich vorzustellen.

Der Diakonie-Shop präsentierte seine Waren, vor allem Kleidung. Auch der Besuchsdienst der Kirche, der Jubilare der Gemeinde besucht, war vor Ort. „Wir sind ja neu in Fürstenau, die Leute kennen uns noch nicht. So können wir uns einmal vorstellen und Informationen weitergeben“, freut sich Katharina Jakubietz, die zusammen mit Heike Neumann die Beratungsstelle repräsentiert. Neben Pastorin Anke Kusche und Bürgermeister Herbert Gans war auch Lore Metschies von den sozialen Lotsen anwesend. Auch etwas zu gewinnen gab es, und zwar die Altarblumen vom Gottesdienst am Sonntag, wie Anke Kusche erzählte. Dafür gab es ein kleines „Rätsel rund um die Kirchengemeinde und den Besuchsdienst“. Zeitgleich lud das Diakonische Werk zu Aktionen auf dem Markt in Quakenbrück ein, um das Motto der Diakonie-Woche „Da sein, nah sein, Mensch sein: Freiwillig engagiert“ hautnah zu präsentieren. Etwa 1000 Ehrenamtliche standen in dieser Woche im Fokus. In Quakenbrück stellten deshalb Einrichtungen der Diakonie wie das St.-Sylvester-Stift, das Haus Bethanien, die Tagesstätte für Psychisch Kranke, die Kirchenkreissozialarbeit, die Schuldnerberatung, die Hospizgruppe und das Christliche Krankenhaus ihre Arbeit vor. Parallel dazu interviewten Pastor Jann Axel Hellwege und die Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes, Natalia Gerdes, Ehrenamtliche zu ihren Aufgaben und Motivationen. „Im Gegensatz zu früher steht die Freude am Helfen und am Miteinander mit Kindern, alten Menschen und Kranken im Vordergrund der sozialen Arbeit“, teilte Natalia Gerdes mit.