Klara Minning aus Vechtel kann sich auf ihre Nachbarn verlassen. „Das ist das Schönste, was es gibt“, sagt sie. FOTO: Jürgen Ackmann Klara Minning feiert heute Geburtstag Die Hundertjährige aus Bippen, die auf einen Aufsitzrasenmäher stieg Von Jürgen Ackmann | 27.03.2022, 06:36 Uhr

Klärchen. So wird Klara Minning aus dem Bippener Ortsteil Vechtel genannt. Am Sonntag, 27. März 2022 wird sie 100 Jahre alt. Einfach still im Sessel sitzen kann sie nicht. Vor einigen Monaten hat sie die erste Fahrt ihres Lebens auf einem Aufsitzmäher gemacht. Es hat ihr Spaß gemacht.