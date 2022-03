Mit der Lebensmittelpyramide lernen Kinder, welche Lebensmittel gesund sind und welche nur in Maßen genossen werden sollten FOTO: Kindertagesstätte St. Georg Fürstenau Mehrmonatiges Projekt Kindertagesstätte St. Georg in Fürstenau setzt auf gesunde Ernährung Von NOZ | 19.03.2022, 17:05 Uhr

Einfach essen, was schmeckt? Ganz so einfach ist das nicht, wie die 26 Jungen und Mädchen der integrativen Kindertagesstäte St. Georg in Fürstenau inzwischen wissen. Sie nehmen an einem mehrmonatigen Präventionsprojekt teil und haben bereits viel gelernt.