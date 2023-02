Derzeit sind nur wenige Menschen aus der Ukraine im Fürsten Forest Power Park untergebracht. Bald werden voraussichtlich gar keine Flüchtlinge mehr dort wohnen. Symbolfoto: Jürgen Ackmann up-down up-down Vertrag läuft spätestens im Juni aus Bald keine asylsuchenden Flüchtlinge mehr in LAB-Unterkunft in Fürstenau Von Mirko Nordmann | 22.02.2023, 15:06 Uhr

Der Fürsten Forest Power Park in Fürstenau wird künftig nicht mehr als Unterkunft für asylsuchende Flüchtlinge genutzt. Wie Inhaber Georg Dobelmann bei einer Infoveranstaltung zur aktuellen Situation in der ehemaligen Pommernkaserne mitteilte, werde er den Vertrag mit der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen nicht verlängern. Was mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine passiert, bleibt in der Schwebe.