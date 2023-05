Karin Wolke-Höveler (links) und Michaela Grahs-Havig haben ihren Salon „Haar und Frisur“ geschlossen. Foto: Haar & Frisur up-down up-down Die Gründe sind vielfältig Nach 95 Jahren endet eine Ära: „Haar und Frisur“ in Fürstenau schließt Von Nicole Klostermann | 01.05.2023, 13:47 Uhr

Im Friseursalon „Haar und Frisur“ von Karin Wolke-Höveler und Michaela Grahs-Havig in Fürstenau bleibt die Schere von nun an in der Schublade. Die beiden Friseurmeisterinnen schlossen zu Ende April ihr Geschäft. Trotz intensiver Suche ist es ihnen nicht gelungen eine Nachfolge zu finden.