Außerdem werde der Frühschoppen am Sonntag mit dem Empfang der Gäste befreundeter Vereine und dem Parademarsch der Avantgarde nicht gut angenommen. Änderungen im Festablauf seien derzeit nur nach Absprache mit dem Festwirt möglich.

Die bisher eingegangenen Vorschläge stellte Vizepräsident Herbert Schoch vor. Dabei wurde deutlich, dass der Schützenabend in seiner jetzigen Form ebenso infrage gestellt wird wie der Frühschoppen am Sonntag.

Variante 1 beinhaltet für den Freitag das Antreten auf dem Marktplatz mit Platzkonzert und Marsch zum Festplatz. Daran anschließen sollen sich ein ökumenischer Gottesdienst und der Schützenabend. Eingeladen werden dazu auch die Gäste, die ansonsten am Sonntag zum Gästeempfang geladen sind. Ehrungen, Beförderungen und Ernennungen sind dann für diesen Abend und nicht mehr für den Sonntagvormittag vorgesehen. Der Frühschoppen am Sonntag mit dem Parademarsch der Avantgarde am Sonntagvormittag entfällt. Der Parademarsch findet dafür nach den Festreden auf dem Schlossparkplatz statt. Auf einen Marsch zur Rathaustreppe soll am Freitag- und am Samstagabend verzichtet werden.

Variante 2 sieht am Freitagabend ein Antreten auf dem Marktplatz mit ökumenischem Gottesdienst sowie Parade und Abnahme der Avantgarde an gleicher Stelle mit gemütlichem Beisammensein vor. Bei dieser Variante bleibe der Ablauf des Sonntages wie bisher bestehen.

Zur Konkretisierung der Vorschläge sprach sich die Versammlung dafür aus, einen Ausschuss einzusetzen, dem Christian Spree, Annegret Grave und Ulrich Geske angehören. Über den künftigen Ablauf des Schützenfestes wird auf der Generalversammlung entschieden.