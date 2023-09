Initiator des Kartoffelfestes ist die Kolpingsfamilie Schwagstorf mit ihrem Vorsitzenden Heiner Middendorf unter Mithilfe der Schwagstorfer Vereine. Im Frühjahr gings los mit dem Pflanzen. Später trafen sich die Kolpinger in ihrer Freizeit zum Unkraut hacken und Kartoffelkäfer suchen.

Am Sonntag trafen sich die Dorfbewohner, um die Kartoffelernte live mitzuerleben. Um 15 und 16 Uhr startete August von der Haar seinen Hanomag-Oldtimer, um mithilfe des Kartoffelroders die „tollen Knollen“ aus dem Erdreich zu befördern.

Kinder sollen Wert von Lebensmitteln erkennen

Dann kam die Stunde der Kinder: Eifrig sammelten sie die Erdäpfel in ihre Körbe. Was früher harte Arbeit war, machte den Mädchen und Jungen am Sonntag riesigen Spaß. „Ziel der Aktion ist es, den Kindern Wertschätzung für Lebensmittel zu vermitteln“, erklärt Heiner Middendorf.

Wer wollte, konnte die Kartoffeln direkt vom Feld kaufen. Auf Wunsche erfolgte die Lieferung frei Haus. Ein Highlight war die Fahrt auf einem Anhänger, gezogen vom Güldner, Baujahr 1958, mit Jürgen Büscher als Fahrer. Großer Andrang herrschte beim Luftballonkünstler, beim Kinderschminken, Kartoffellauf, Kartoffeldruck und auf der Hüpfburg.

Natürlich gab es auch leckere Kostproben in Form von Kartoffelpfannkuchen und Pommes. Aber auch Bratwurst, Kaffee, Kuchen Kaltgetränke und Popcorn waren im Angebot.