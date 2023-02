Mit einem gemalten Schild wurden im März 2022 die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine in der ehemaligen Kaserne in Fürstenau willkommen geheißen. Heute sind dort Geflüchtete und Vertriebene aus vielen Ländern untergebracht. Archivfoto: Jürgen Ackmann up-down up-down Infoveranstaltung in der IGS Wie geht es weiter mit der Aufnahme von Flüchtlingen in Fürstenau? Von Mirko Nordmann | 19.02.2023, 06:44 Uhr

Seit März 2022 sind Flüchtlinge im Fürsten Forest Power Park untergebracht. Mittlerweile leben in der ehemaligen Pommernkaserne in Fürstenau bis zu 600 Menschen aus vielen verschiedenen Nationen. Wie die Lage derzeit ist und wie es mit der Unterbringung von geflüchteten Menschen in Fürstenau weitergeht, können Bürger bei einer Infoveranstaltung am Dienstag, 21. Februar, erfahren.