Bei der Arbeit auf Gut Bredenschlag: Die Sensen müssen richtig geführt und scharf sein. FOTO: Jürgen Schwietert up-down up-down Vorbereitung für Bauernmarkt Getreideernte mit dem perfekten Hüftschwung in Settrup Von Jürgen Schwietert | 10.08.2022, 11:28 Uhr

Die Nachbarheimatvereine Settrup und Schale planen zwei große Veranstaltungen. Am Sonntag, 11. September 2022, findet wieder ein Bauernmarkt in Settrup statt. Am Wochenende zuvor nehmen die Schaler ihr neues Heimathaus in Betrieb. Vorab gab es einen Extra-Arbeitseinsatz.