Ein in Merzen gestohlenes Fahrzeug wurde in Fürstenau gefunden, teilt die Polizei mit. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizei: Hinweise auf Wildunfall In Merzen geklautes Auto taucht in Fürstenau wieder auf Von Martin Schmitz | 05.01.2023, 17:30 Uhr

Das einer Zeitungsstellerin in Merzen gestohlene Auto ist wieder aufgetaucht: vor einer Spielothek in Fürstenau und in reichlich ramponiertem Zustand.