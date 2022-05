Sie organisiert den ersten Fürstenauer Frauenstammtisch: Manuela Nestroy. FOTO: Liesel Hoevermannn Vernetzung und Austausch Erster Frauenstammtisch in Fürstenau am 8. Juni Von Maria Kohrmann-Unfeld | 30.05.2022, 10:22 Uhr

Das Fürstenauer Frauenforum meldet sich zurück und lädt zum ersten Fürstenauer Frauenstammtisch am 8. Juni 2022, um 19 Uhr, in das Hotel am Markt ein. Organisiert hat ihn Manuela Nestroy. Sie möchte den Frauen in Fürstenau so ein Stimme geben.