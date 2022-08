Die Polizei hat Teile der Fürstenauer Innenstadt abgesperrt, nachdem ein 40-jähriger Mann mit einem Druckluftgewehr aus einem Fenster auf die Straße geschlossen hatte. FOTO: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt up-down up-down Mann und Auto getroffen Mann schießt in Fürstenau aus einem Fenster mit einem Druckluftgewehr um sich Von Jürgen Ackmann | 15.08.2022, 10:32 Uhr

Ein 40-jähriger Mann hat am Sonntagmorgen in Fürstenauer Innenstadt aus seiner Wohnung heraus mit einem Druckluftgewehr um sich geschossen. Er traf mindestens ein Auto sowie einen Mann. Bis auf eine Hautrötung sei der unverletzt geblieben, so die Polizei.