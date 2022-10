Zur Vorbesprechung des Hollandmarktes am 23. Oktober trafen sich Henk ter Hennepe, Johannes Fritze, Arnold Tegethoff, Yvonne ter Hennepe, Niels Schockemöhle, und Liliana Deibert (von links). Foto: Jürgen Schwietert up-down up-down Termin am 23. Oktober Hollandmarkt mit 40 Ständen in der Innenstadt von Fürstenau Von Jürgen Ackmann | 17.10.2022, 12:12 Uhr

Zwar ist die Große Straße in Fürstenau noch immer eine langgezogene Baustelle. Gleichwohl geht am 23. Oktober, 11 Uhr, ein Hollandmarkt mit 40 Ständen in der Innenstadt über die Bühne. Dazu gibt es ab 10 Uhr einen Flohmarkt.