FOTO: Awigo Fahrer musste Tour abbrechen In Fürstenau blieb Verpackungsmüll stehen Von Martin Schmitz | 28.06.2022, 18:17 Uhr

In Fürstenau musste die Awigo am Dienstag die Leerung der gelben Tonnen abbrechen. Die Abfuhr soll am Donnerstag nachgeholt werden.