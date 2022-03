15.000 Legehennen in Freilandhaltung sollen auf dem Gelände eines Schweinemastbetriebes im Berger Ortsteil Dalvers Platz finden. FOTO: Symbolfoto: dpa/Julian Stratenschulte Landwirt aus Kettenkamp übernimmt Aus Schweinemastbetrieb in Berge soll ein Geflügelhof werden Von Jürgen Ackmann | 10.03.2022, 15:03 Uhr

Geflügelhof statt Schweinemast: So stellt sich das der Unternehmer Reinhard Frye vor. Er hat im Berger Ortsteil Dalvers einen Betrieb gekauft, um ihn umzubauen. In Kettenkamp betreibt er bereits einen Geflügelhof. In Dalvers sollen nun 15.000 Legehennen in Freilandhaltung sowie 46.765 Junghennen zur Aufzucht hinzukommen — der bürokratische Weg ist aber noch lang.