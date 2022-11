Mareike und Henrik Krümpel - hier mit den beiden Kindern Klemens und Hannes bieten in ihrem Hofladen in Berge Produkte von ihrem eigenen Hof und andere regionale Lebensmittel an. Foto: Jürgen Ackmann up-down up-down Essen gehen und einkaufen Krümpels lütke Hofladen eröffnet in der Alten Heimat in Berge Von Jürgen Ackmann | 11.11.2022, 12:48 Uhr

Mareike und Henrik Krümpel eröffnen am 12. November 2022 im Gebäude des Restaurants Alte Heimat an der Antener Straße in Berge einen Hofladen mit selbst erzeugten und regionalen Produkten. Ein Einkauf wird auch am Abend während der Öffnungszeiten des Restaurants möglich sein.