Solche Anblicke sollen im neuen Baugebiet Kollenpohl in Fürstenau der Vergangenheit angehören. FOTO: Gert Westdörp Neue Gestaltungsvorschriften Keine Steingärten mehr im Neubaugebiet Kollenpohl in Fürstenau Von Jürgen Ackmann | 23.02.2022, 13:39 Uhr

Im Baugebiet Kollenpohl in Fürstenau wird die Stadt in diesem Jahr weitere 85 Bauplätze erschließen. Viele Familien interessieren sich bereits jetzt für die Grundstücke. Sie müssen allerdings einige neue Vorschriften beachten. So sind Steingärten zur Straßenseite hin nicht mehr erlaubt.