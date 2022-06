„Gefängnisdirektor“ Werner Pries mit den in Ketten gelegten Hotelgästen aus Bremen. Sie wirken im Filmbeitrag von RTL Zwei ebenfalls mit. FOTO: Maria Kohrmann-Unfeld Ausstrahlung im August RTL Zwei dreht Film über das Fürstenauer Gefängnishotel Von Maria Kohrmann-Unfeld | 13.06.2022, 09:01 Uhr

Zwei Tage war ein Fernsehteam von RTL Zwei in Fürstenau unterwegs, um einen Film über eine der ungewöhnlichsten Herbergen in Deutschland zu drehen - das Gefängnishotel auf der Schlossinsel. Es wird wahrscheinlich im August in der Sendereihe „Krass und crazy“ vorgestellt.