Wippsteert-Frontmann Marcus „Bruni“ Bruns“ tritt am 24. Mai in Fürstenau solo auf. Symbolfoto: Björn Thienenkamp up-down up-down Wippsteert-Sänger solo unterwegs Marcus „Bruni“ Bruns gibt Konzert in Fürstenau Von Jürgen Schwietert | 22.05.2023, 14:29 Uhr

Mit seiner Band Wippsteert spielte Marcus „Bruni“ Bruns jüngst auf der Maiwoche in Osnabrück, am 10. und 11. Juni gibt es bei den Westfälischen Hansetagen in Fürstenau von der Alfhausener Band „Mucke op Platt“. Vorher gibt Bruni am Mittwoch, 24. Mai 2023 in Fürstenau ein Solokonzert.