Der Chihuahua Batmann von Agnetha Niemann kurz vor seinem Tod. FOTO: Familie Niemann Warnung an alle Hundebesitzer Chihuahua von Agnetha Niemann aus Berge mit Giftköder getötet Von Jürgen Ackmann | 02.05.2022, 12:35 Uhr

„Warnung an alle.“ So hat Agnetha Niemann aus Berge einen Flyer überschrieben. Er soll Hundebesitzer darauf hinweisen, dass derzeit in Berge Giftköder für Hunde ausgelegt werden. Ihr Chihuahua namens Batmann hat einen gefressen und ist daran zugrunde gegangen.