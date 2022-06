Möglicherweise gibt es bald doch noch einen weiteren Kinderarzt im Osnabrücker Nordkreis. FOTO: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Nach Schließung der Praxis Hoffnung auf Nachfolger für Fürstenauer Kinderarzt Von Nina Strakeljahn | 29.06.2022, 17:15 Uhr

Nachdem der Fürstenauer Kinderarzt Dr. Wolfgang Kunert seine Praxis geschlossen hat, hat sich die Lage in der ärztlichen Versorgung der Kinder in Fürstenau, Bersenbrück und Umgebung zugespitzt. Jetzt aber könnte bald eine Lösung in Sicht sein.