Alle, die gern im eigenen Garten arbeiteten, hätten auch gegenüber den Mitmenschen Pflichten und sollten sich an gewisse Vorschriften halten, so die Samtgemeinde in einem Schreiben. Sie weist darauf hin, dass beispielsweise die Benutzung von motorbetriebenen Rasenmähern gesetzlich geregelt ist. Die achte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes mit ihren ergänzenden Bestimmungen regele wann und wo Lärm zulässig sei. Der Betrieb von motorbetriebenen Gartengeräten sei an Sonn- und Feiertagen ganztägig und an Werktagen – also montags bis samstags – nach 20 Uhr und vor 7 Uhr nicht erlaubt. Zusätzlich verbietet die Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Samtgemeinde Fürstenau in der Mittagszeit von 13 Uhr bis 15 Uhr das Rasenmähen.