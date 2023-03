Der Streit um den Haushalt der Samtgemeinde Fürstenau endete in einem Patt. Symbolfoto: Jens Wolf/dpa up-down up-down Patt bei der Abstimmung Zu wenig Leute anwesend: Haushalt der Samtgemeinde Fürstenau nicht verabschiedet Von Nina Strakeljahn | 24.03.2023, 13:54 Uhr

Nein, diese Abstimmung ist aus Sicht der Mehrheitsgruppe aus SPD, Grünen und FDP nicht gut gelaufen und hatte weitreichende Folgen: Weil von ihnen Mitglieder fehlten, hatten sie in dieser Sitzung keine Mehrheit und so konnte der Haushalt der Samtgemeinde Fürstenau am Ende nicht verabschiedet werden.