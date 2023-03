Ohne neue Schulden geht es nicht: 3,9 Millionen Euro an Krediten muss die Stadt Fürstenau im Jahr 2023 aufnehmen, damit sie alle geplanten Investitionen tätigen kann. Symbolfoto: dpa/Daniel Reinhardt up-down up-down Kunstrasenplatz, Bauland, Straßenbau Haushalt 2023: Stadt Fürstenau investiert 6,4 Millionen Euro Von Christian Geers | 27.03.2023, 10:36 Uhr

Die Stadt Fürstenau plant im laufenden Jahr Investitionen in Höhe von 6,4 Millionen Euro. Wofür sie das Geld ausgeben will und was die Einwohner davon haben, steht im Haushalt 2023.