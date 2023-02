Seit mehr als 30 Jahren sammelt Günter Simper Ostereier. Nun präsentiert er sie in einer Ausstellung im Museum Meyer-Haus in Berge. Foto: Jürgen Ackmann up-down up-down Ausstellung im Museum Meyer-Haus Günter Simper aus Berge präsentiert Ostereier aus der ganzen Welt Von Jürgen Ackmann | 22.02.2023, 13:58 Uhr

Sammelleidenschaft ist manchmal grenzenlos. So wie bei Günter Simper aus Berge. Mehr als 400 Ostereier nennt er sein Eigen – erworben bei seinen Reisen in mittlerweile 80 Ländern. Die Schätze sind nun im Meyer-Haus in Berge zu sehen. Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 26. Februar, um 14 Uhr.