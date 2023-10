Erweiterung und Sanierung später Grundschule Grafeld soll ab Sommer 2024 offene Ganztagsschule werden Von Nina Strakeljahn | 17.10.2023, 14:15 Uhr Die Grundschule Grafeld soll eine offene Ganztagsschule werden. Archivfoto: Jan Ackmann up-down up-down

Jedes Kind soll in Niedersachsen ab dem Jahr 2026 einen Ganztagsplatz in der Schule bekommen können. In der Grundschule Grafeld soll es bereits ab dem kommenden Schuljahr 2024/2025 ein Angebot für den offenen Ganztag geben. Wie kann das gelingen und was bedeutet das für die Sanierung?