Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in Fürstenau schnell wieder beendet Von Eva Voß | 26.02.2023, 13:46 Uhr

Zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus ist es am Sonntagmorgen in Fürstenau gekommen. Weil es in der Vergangenheit Schwierigkeiten mit dem amtsbekannten Bewohner des Hauses gab, rückte ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr aus.