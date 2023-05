Schotterpiste statt Flaniermeile: Das letzte Stück der Großen Straße in Fürstenau wird zum Westfälischen Hansetag am zweiten Juni-Wochenende eine Baustelle bleiben. Foto: Christian Geers up-down up-down Arbeiten dauern länger Große Straße in Fürstenau bleibt Baustelle während der Hansetage Von Christian Geers | 27.05.2023, 10:13 Uhr

In zwei Wochen, am 10. und 11. Juni 2023, richtet Fürstenau den 40. Westfälischen Hansetag aus. Dann will sich die Stadt von ihrer Schokoladenseite zeigen. In der Großen Straße gelingt das allerdings nur bedingt.