Viele Geschäfte am Sonntag geöffnet Die Bagger sind weg: Fürstenau feiert die sanierte Große Straße Von Nicole Klostermann | 19.10.2023, 11:23 Uhr Die Große Straße ist nach den umfangreichen Sanierungsmaßnahmen wieder durchgängig befahrbar. Am Sonntagnachmittag müssen Autos aber draußen bleiben. Foto: Nicole Klostermann up-down up-down

Rund anderthalb Jahren war die Große Straße in Fürstenau im Zuge der Innenstadtsanierung eine Baustelle. Nun sind die Arbeiten an Fürstenaus Einkaufsstraße abgeschlossen. Das freut natürlich auch die Gewerbetreibenden in der Großen Straße, die am Sonntagnachmittag ihre Geschäfte öffnen.