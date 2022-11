Marokkanische Impressionen von Gerold Oltrogge sind in der Alten Stiftsschänke Börstel zu sehen. Foto: Liesel Hoevermann up-down up-down Gerold Oltrogge stellt aus Impressionen aus Marokko in der Alte Stiftsschänke in Börstel Von Liesel Hoevermann | 28.11.2022, 09:56 Uhr

Es ist eine interessante Kombination, die in der Alten Stiftsschänke in Börstel zu sehen ist – die Bilder von Gerold Oltrogge aus Fürstenau auf der einen Seite und der rustikale Charme des Gasthauses auf der anderen. Das übrigens in der Herbst- und Winterzeit neue Öffnungszeiten hat.