Neu in Fürstenau: Eva Landwehr (links) und Kerstin Stolte von der Firma Gerland Hörgeräte. FOTO: Jürgen Schwietert Ein Leerstand weniger Gerland Hörgeräte eröffnet Filiale in Fürstenau Von Jürgen Schwietert | 23.03.2022, 15:04 Uhr

Das Unternehmen Gerland Hörgeräte hat eine Filiale an der Großen Straße 14 eröffnet. Damit gibt es an der Haupteinkaufstraße in Fürstenau einen Leerstand weniger. Bis vor einigen Jahren war die OLB-Filiale in den Geschäftsräumen untergebracht.