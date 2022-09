Maria und Georg Pöppelmeyer im eigenen Garten kurz vor dem Jubiläum der standesamtlichen Hochzeit. Foto: Ralf Pöppelmeyer up-down up-down Seit 70 Jahren verheiratet Georg und Maria Pöppelmeyer aus Berge feiern Eiserne Hochzeit Von Jürgen Schwietert | 17.09.2022, 06:52 Uhr

Das Fest der Eisernen Hochzeit feiert am 17. September 2022 das Berger Ehepaar Georg und Maria Pöppelmeyer. Die Ehe wurde am 25. Mai 1957 in Berge auf dem Standesamt geschlossen. Am 17. September 1957 gaben sie sich in der St. Servatius-Kirche in Berge das Jawort. Das Ehepaar bekam fünf Kinder und freut sich nunmehr über zehn Enkel und elf Urenkel.