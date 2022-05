Der Kuhlhoff in Bippen: Mit einem ständigen Vertreter des Rates im Verein Kuhlhoff will sich die Gemeinde noch stärker als bisher engagieren. FOTO: Liesel Hoevermann Am Umweltbildungszentrum tut sich was So will sich die Gemeinde Bippen stärker beim Kuhlhoff einbringen Von Liesel Hoevermann | 05.05.2022, 12:51 Uhr

Der Kuhlhoff in Bippen ist als regionales Umweltbildungszentrum wichtig für Schulen und Kindergärten in der Region. Nun möchte sich die Gemeinde noch stärker dort engagieren und entsendet ein Ratsmitglied als ständige Vertretung in den Vorstand.