Das Gastwirtspaar Manfred und Birgit Triphaus schließt das gleichnamige Gasthaus am 25. Juni. FOTO: Maria Kohrmann-Unfeld Abschiedsparty mit Stammgästen Gasthof Triphaus in Fürstenau schließt am 25. Juni 2022 Von Maria Kohrmann-Unfeld | 19.06.2022, 10:31 Uhr

In Fürstenau geht eine Ära zu Ende. Der Gasthof Triphaus schließt am 25. Juni 2022 endgültig. Dann will das Gastwirtspaar Manfred und Birgit Triphaus mit Personal und Stammgästen ab 19 Uhr eine Abschiedsparty feiern.