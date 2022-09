Die SG Hollenstede/Schwagstorf (rote Trikots) hielt auch körperlich dagegen: Hier grätscht Beatrice Knobbe Neuenkirchens Pia Gerbus ab. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Pokalspiele am Mittwoch Fußballerinnen von Eintracht Neuenkirchen gewinnen in Hollenstede Von Matthias Benz | 26.09.2022, 18:48 Uhr

In der Kreisliga haben die Fußballerinnen von Eintracht Neuenkirchen den nächsten Sieg eingefahren. In Hollenstede gewann der Tabellenführer ungefährdet. Am Mittwoch, 28. September 2022, wird die zweite Runde des Kreispokals ausgespielt – mit brisanten Duellen.