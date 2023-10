Das ist die Situation: Für viele Patienten war es eine Hiobsbotschaft: Im Sommer gab Allgemeinmediziner Johannes Hendriks bekannt, dass er nach mehr als 25-jähriger Tätigkeit sein Stethoskop an den Nagel hängen werde. Seit Ende September ist die Praxis an der Bahnhofstraße geschlossen. Zu den Gründen wollte sich Hendriks auf Nachfrage unserer Redaktion nicht äußern. Damit gibt es in Fürstenau noch zwei Hausarztpraxen: die von Dr. Klaus Deters und die Praxisgemeinschaft Brockhaus–Kessen–Albers–Boitmann–Schönebeck.

Eine Entscheidung und ihre Folgen: Zuständig für die Neubesetzung ist die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN). Ihre Berater wiesen schon seit einigen Wochen „aktiv interessierte Ärztinnen und Ärzte auf den frei gewordenen Praxissitz hin, um zeitnah eine Nachfolge erreichen zu können“, sagt Oliver Christoffers, Geschäftsführer der KVN-Geschäftsstelle Osnabrück. Doch in Fürstenau wie auch andernorts stehen Hausärzte nicht gerade Schlange. Die Suche nach einem Arzt blieb bisher erfolglos, auch wenn der KVN-Vorstand beschlossen habe, „einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von bis zu 50.000 Euro für die Besetzung des Hausarztsitzes zu gewähren“.

Schon in den Wochen vor der Praxisschließung hätten sich viele Patienten große Sorgen um ihre weitere medizinische Betreuung gemacht, berichten Kerstin Ellermann und Lothar Schamber. Die Apotheker betreiben in Fürstenau die „Schloss-Apotheke“, die sich im gleichen Haus wie die frühere Arztpraxis befindet.

„Viele ältere Menschen waren wütend, verzweifelt und hilflos, weil sie große Schwierigkeiten hatten, überhaupt einen neuen Hausarzt zu finden“, sagt Ellermann. Es sei verständlich, dass die beiden übrigen Arztpraxen in Fürstenau nicht alle Suchenden hätten aufnehmen können. „Aber diese Erkenntnis hilft dem Patienten ja nicht weiter“, ergänzt Schamber.

Die Kassenärztliche Vereinigung hat nach Angaben ihres Geschäftsführers die benachbarten hausärztlichen Praxen gebeten, „jeweils im Rahmen ihrer Möglichkeiten die bisherigen Patienten in eine hausärztliche Versorgung zu übernehmen“. Um diese zusätzliche Belastung zu mildern, könnten die benachbarten Praxen einen finanziellen Zuschlag bei der KVN beantragen, welcher für zwei Quartale gewährt werde, so Christoffers. Entsprechende Anträge seien auch bereits gestellt und durch die KVN gewährt worden. Insbesondere die mobileren Patienten, so sein Rat, „sollten eher auf weiterräumig entferntere Praxen ausweichen“.

Unterschriftenaktion für ein Medizinisches Versorgungszentrum: Kerstin Ellermann und Lothar Schamber ließ die Not vieler Patienten keine Ruhe. Sie haben wenig Hoffnung, dass der zugesagte Investitionskostenzuschuss der KVN oder die 2022 gestartete Kampagne „Landarzt/Landärztin gesucht“ der Stadt Fürstenau in absehbarer Zeit den Mangel an Hausärzten beheben könnte. Stattdessen schlagen sie vor, dass die Stadt in ihrer Trägerschaft ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) gründet.

Mehr Informationen: So sieht die ärztliche Versorgung im Osnabrücker Nordkreis aus größer als Größer als Zeichen Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) ist für die ärztliche Versorgung der Menschen im Landkreis Osnabrück zuständig. Es gibt sechs Planungsbereiche: Bramsche, Georgsmarienhütte, Melle, Stadt Osnabrück, Quakenbrück, Wittlage. Die Städte und Gemeinden im Osnabrücker Nordkreis sind auf zwei Planungsbereiche aufgeteilt: Alfhausen, Ankum, Bersenbrück, Bramsche, Eggermühlen, Gehrde, Kettenkamp, Merzen, Neuenkirchen, Rieste und Voltlage gehören zum Planungsbereich Bramsche (72.000 Einwohner), die Stadt Quakenbrück sowie Badbergen, Berge, Bippen, Fürstenau, Menslage und Nortrup zum Planungsbereich Quakenbrück (40.000 Einwohner). Dort beträgt der Versorgungsgrad laut KVN (Stand: Juli 2023) 96,8 Prozent bei statistisch 23,5 niedergelassenen Hausärzten.

„Wir haben gemerkt, dass es dann viel einfacher ist, Ärzte zu finden“, sagt Ellermann. Der Unterschied zur Hausarztpraxis: Die Ärzte wären nicht selbstständig, sondern angestellt. Sie müssten sich im Praxisalltag nicht um Verwaltung und Abrechnung kümmern, sondern könnten sich auf die medizinische Versorgung konzentrieren, zählt sie die Vorzüge auf.

Ein weiterer Vorteil wäre, dass Ärzte geregelte Arbeits- und Urlaubszeiten hätten und bei Bedarf auch in Teilzeit arbeiten könnten. „Gerade das ist es doch, was junge Mediziner sich wünschen“, sagt Lothar Schamber. Für ihn wäre ein MVZ „die beste Idee“. Zumal es nach seinen Worten bereits zwei Ärzte gebe, die Interesse hätten, in einem MVZ zu arbeiten.

Unterstützung für die Idee, in Fürstenau ein kommunales MVZ zu gründen, gibt es auch: Fast 2000 Unterschriften haben die Apotheker inzwischen gesammelt. Listen lagen in vielen Geschäften in der Stadt aus. „Wir wollen damit zeigen, dass wir den Stadtrat bei dieser Entscheidung unterstützen. Denn eine Alternative gibt es bisher ja nicht“, so Schamber.

Die MVZ-Idee und die Reaktion der Stadt: Stadtdirektor Matthias Wübbel kann die Forderung nach einer guten ärztlichen Versorgung und die Besorgnis der Menschen angesichts der Schwierigkeiten rund um die Hausarztsuche verstehen. Und dass viele Einwohner die Stadt in der Pflicht sehen, etwas zu tun, „ist verständlich“.

Für ihn gibt es aber eine klare Aufgabenverteilung: Die Gründung von Medizinischen Versorgungszentren sei nicht originäre Aufgabe der Kommunen. Der Verwaltungschef sieht die Kassenärztliche Vereinigung in der Pflicht: „Sie muss auch auf dem Land dafür sorgen, dass es eine ausreichende Ärzteversorgung gibt“.

Natürlich sei die Daseinsvorsorge auch ein wichtiges Anliegen der Stadt. Rat und Verwaltung hätten daher „in gutem Glauben“ eine eigene Kampagne zur Arztsuche mit einem finanziellen Anreiz von bis zu 100.000 Euro gestartet. „Doch das funktioniert offenbar nicht“, stellt er fest. Die vor mehr als einem Jahr gestartete Aktion habe noch zu keiner Nachfrage geführt – trotz intensiver Bewerbung. Mit anderen Worten: Junge Mediziner haben offenbar keine Lust mehr aufs klassische Hausarzt-Dasein.

Wübbel weist außerdem darauf hin, dass „wir Kommunen das Geschäft“ – also den Betrieb eines MVZ – „nicht kennen“. Eine Stadt wie Fürstenau müsse sich externe Beratung einkaufen. Im Übrigen entscheide das nicht die Verwaltung. „Die Frage, ob ein MVZ gegründet und betrieben werden soll, muss der Stadtrat treffen.“

Matthias Wübbel hat wenig Hoffnung, dass das Thema Hausarztversorgung von heute auf morgen gelöst werden könne. „Die Überlegungen ändern nichts an der Tatsache, dass einfach zu wenige Ärzte bereit sind, sich selbstständig zu machen.“ Gleichwohl sei es richtig, sich Gedanken zu machen. Die Stadt habe bereits viele Gespräche geführt. „Wir sind bereit, mit allen Beteiligten nach Lösungen zu suchen“, sagt der Stadtdirektor.

Letztlich sei der Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums mit einem wirtschaftlichen Risiko verbunden. Auch das gelte es zu bedenken, denn in Zukunft würden die Spielräume in den kommunalen Haushalten kleiner werden, befürchtet Wübbel.