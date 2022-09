Zum Deutschunterricht kam die 11/4 der IGS Fürstenau mit Lehrer Philip Müller im Festsaal des alten Gasthauses Triphaus zusammen. Foto: Jürgen Schwietert up-down up-down Wegen der Sanierung der IGS In Fürstenau haben Schüler jetzt Unterricht in einer Kneipe Von Jürgen Schwietert | 21.09.2022, 15:36 Uhr

Wegen der Sanierungsarbeiten in der IGS in Fürstenau fehlen dort derzeit Klassenräume – mit Folgen für den 11. Jahrgang. Der wird derzeit in der 1912-Schule und im alten Gasthof Triphaus unterrichtet. Schule in der Kneipe.