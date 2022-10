Das 1938 aufgenommene Hochzeitsfoto zeigt Ernst Strauss, Ruth Hamburger, Dirk Hamburger, Siegfried Hamburger sowie Elisabeth Hamburger und Bernard Menko (von links). Die beiden letztgenannten starben in Auschwitz. Foto: Archiv Bernd Kruse up-down up-down Von den Nazis verfolgt Das Schicksal der jüdischen Familie Hamburger aus Fürstenau Von Jürgen Schwietert | 06.10.2022, 07:34 Uhr

Wenn ein altes Haus abgerissen wird, verschwindet immer auch ein Stück Geschichte – so wie beim Gebäude an der Schorfteichstraße 1 in Fürstenau. Dort lebte einst die jüdische Familie Hamburger zufrieden und glücklich – bis zur nationalsozialistischen Machtergreifung. Dann folgten Flucht und Tod. Bernd Kruse hat daran erinnert.