In einem der neuen Klassenräume: Josef Thale und Jürgen Sander von der IGS sowie Samtgemeindebürgermeister Matthias Wübbel (von links). Tische und Stühle werden in Kürze aufgestellt. Foto: Jürgen Ackmann up-down up-down Baufortschritte am 11. Februar zu sehen So wird die IGS Fürstenau auf ein neues schulisches und energetisches Level gehoben Von Jürgen Ackmann | 21.01.2023, 14:04 Uhr

Angenehme Akustik, Lichtdimmer, mobile Trennwände, automatische Belüftung, eine große digitale Tafel: Die Schüler des fünften und sechsten Jahrganges der IGS Fürstenau kommen am 1. Februar 2023 als erste in den Genuss eines neuen Klassenraumgefühls. Davon können sich am 11. Februar auch alle Eltern beim Tag der offenen Tür überzeugen.