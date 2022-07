Das letzte Konzert der Bigband der IGS Fürstenau, das Volker Wohlgemuth dirigiert hat. Mit von der Partie waren 30 Ehemalige. FOTO: K. Isfort up-down up-down Start in Zeiten der „Lehrerschwemme“ Wie Volker Wohlgemuth 36 Jahre lang die Musik an der IGS Fürstenau geprägt hat Von Jürgen Ackmann | 12.07.2022, 07:13 Uhr

Volker Wohlgemuth. Dieser Name steht für die Bigband der IGS Fürstenau, für die Bläserklassen, für ein Leben mit der Musik. Nach 36 Jahren an der Schule verabschiedet sich der Musik- und Kunstlehrer in den Ruhestand. Dabei war sein Start ins Pädagogen-Leben nicht einfach.