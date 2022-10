Die Delegation aus Fürstenau mit Bürgermeister Ernst Ehmke und Stadtdirektor Mattias Wübbel machte in Attendorn Werbung für die 40. Westfälischen Hansetag 2023 in Fürstenau. Foto: Uwe Höpker up-down up-down Fahnenübergabe in Attendorf Fürstenau rührt die Werbetrommel für den Hansetag 2023 Von Maria Kohrmann-Unfeld | 03.10.2022, 10:52 Uhr

Die Stadt Fürstenau hat beim 39. Westfälischen Hansetag in Attendorf kräftig die Werbetrommel für den 40. Hansetag gerührt. Der findet am 10. und 11. Juni 2023 in Fürstenau statt.