Es ist nicht zu übersehen, dass bald der 40. Hansetag in Fürstenau über die Bühne gehen wird. Den Schriftzug hat die Jugendwerkstatt der Deula gestaltet. Unter der Regie von Fabian Weinmann (Zweiter von rechts) haben unter anderen Torben Ortmeyer und Jana Stellk mitgearbeitet (Dritter und Vierte von links). Darüber freuten sich Niels Schockemöhle (links) und Rebecca Horstkott (Zweite von links) vom Organisationsteam für den Hansetag. Foto: Jürgen Ackmann up-down up-down Mittelaltermarkt und Livemusik Programm für den Hansetag 2023 in Fürstenau nimmt Formen an Von Jürgen Ackmann | 02.12.2022, 10:28 Uhr

Es ist ein weithin sichtbares Zeichen, dass die Vorbereitungen für den 40. Westfälischen Hansetag in Fürstenau begonnen haben: Auf der Schlossinsel an der Südost-Bastion prangt in großen roten Lettern der Schriftzug „40. Hansetag“. Der Stand der Dinge.